Потерявшему пальцы из-за взрыва СВУ в Красногорске мальчику установят протез

В пятницу ребенка выписали из Детского научно-клинического центра им. Л. М. Рошаля, где он проходил лечение.

«Пока мы надеемся, что недели две будет у нас заживать левая рука, и, соответственно, потом уже мы сможем перейти к реабилитации сначала левой руки, потом правой руки, и потом к протезированию», — рассказала женщина.

Сам мальчик отметил, что чувствует себя хорошо. Он помахал журналистам забинтованными руками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично навестил школьника в медучрежении.

«Буду твоим другом, хорошо? Приехал навестить, потому что мама переживает. Такое несчастье случилось, но ничего страшного. У меня сын такого же возраста, младший сын. Ты держись, пожалуйста! Я тоже операции проходил, это всегда тяжело, мама всегда плачет, потому что любит. Но мы победим, хорошо?» — сказал Воробьев Глебу.

Трагедия произошла 11 ноября. На одной из улиц в Красногорске ребенок поднял 10-рублевую купюру, внутри которой была взрывчатка. В этот момент СВУ сдетонировало. Мальчик попал в больницу с серьезными травмами — ему оторвало несколько пальцев.

