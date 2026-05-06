Потеряла возможность ходить: 67-летнюю москвичку освободили из тюрьмы в Таиланде

67-летняя москвичка провела в иммиграционной тюрьме Таиланда больше года и потеряла возможность ходить из-за отсутствия нормального медобследования, сообщает Baza .

Женщина некоторое время бомжевала в Таиланде: жила на улице, спала на лавке. На нее обратила внимание местная полиция. Москвичку отправили за решетку за бродяжничество.

Родные женщины не сразу узнали о ее заключении. Сама она утверждала им, что за ней якобы присматривает некий мужчина. Правду о состоянии москвички раскрыла ее сокамерница из Белоруссии, которая связалась с местными волонтерами.

Активисты передавали женщине деньги на продукты. За время пребывания в тайской тюрьме она похудела на 10 кг, а еще у нее отнялись ноги. Выяснилось, что в России она числится в федеральном розыске как «психически беспомощный человек».

В тюрьме женщину не обследовали, поэтому ее точный диагноз сейчас неизвестен. Москвичку освободили и отправили на родину, где ей предстоит проходить лечение. В столичном аэропорту ее встретит сестра, которая живет в «однушке» с мужем-инвалидом.

