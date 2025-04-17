Потеря семьи, отторжение протеза: россиянка рассказала, почему помогает людям

Петербурженка Дарья Назарова рассказала, как находит в себе силы помогать другим, хотя сама находится в непростой жизненной ситуации, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В три года Даша увидела смерть своей бабушки под колесами машины. В восемь лет она потеряла мать, так как та ушла из семьи. Тогда из близких у девушки остался один отец, но в 14 лет у него обнаружили рак, и он скончался. Оставшись сиротой, девочка отказалась от детдома и благодаря школьной подруге нашла опекуна.

В 17 лет, готовясь к школьному выпускному, Даша почувствовала боль в колене. Сначала врачи начали лечить артрит, но позднее на результатах МРТ выявили остеосаркому 4-й стадии с метастазами в легких. В онкоцентре в Песочном девушке начали проводить химиотерапию и операцию по замене коленного сустава, удалось сохранить ноги, но затем началось отторжение протеза. Выход был один — дорогостоящая операция в Швейцарии.

Фонд «свет.дети», созданный протоиереем Богданом Жуком, собрал 9 миллионов рублей на лечение Даши. В другой стране девушку поддерживала россиянка Елена. После сложной реабилитации девушка вернулась в Петербург, сдала ЕГЭ в реанимации и поступила в колледж.

Сегодня Даша мечтает о семье, хочет стать мотивационным спикером и активно помогает другим нуждающимся. Она кормит бездомных, занимается с детьми-сиротами. Ее главной мечтой является сериал о ее жизни. Она надеется, что он сможет вдохновить тех, кто столкнулся с подобными испытаниями.

«Плачу, конечно. И мне не стыдно признаться. И плачу, и грущу, и горжусь собой. Но больше горжусь», — заключила Даша.