«Поступил как мерзавец»: Волочкова оценила высказывание нарколога в ее адрес
Балерина Анастасия Волочкова заявила, что врач-нарколог Шуров, указавший на ее алкоголизм, действовал лицемерно и некомпетентно, сообщает Общественная Служба Новостей.
«Он поступил как самый настоящий мерзавец: втерся в доверие и похайпил на имени Анастасии Волочковой. Когда таким так называемым экспертам нужны большие просмотры, они всегда бегут к Волочковой и другим популярным артистам, чтобы эта слава и к ним снизошла. Но этот коварный и грязный путь к славе еще никогда и никому добра не приносил. Не принесет он его и господину Шурову», — сказала Волочкова.
По ее словам, он сумел завоевать ее доверие, упросил ее об интервью и затем сделал неправильные выводы. Балерина заявила, что не смогла бы выходить на сцену, если бы страдала алкогольной зависимостью.
Волочкова подчеркнула, что больше не готова вступать в диалог с Шуровым и отметила, что профессионалы «не собирают сплетни и не делают из них выводы».