«Поступил как мерзавец»: Волочкова оценила высказывание нарколога в ее адрес

«Он поступил как самый настоящий мерзавец: втерся в доверие и похайпил на имени Анастасии Волочковой. Когда таким так называемым экспертам нужны большие просмотры, они всегда бегут к Волочковой и другим популярным артистам, чтобы эта слава и к ним снизошла. Но этот коварный и грязный путь к славе еще никогда и никому добра не приносил. Не принесет он его и господину Шурову», — сказала Волочкова.

По ее словам, он сумел завоевать ее доверие, упросил ее об интервью и затем сделал неправильные выводы. Балерина заявила, что не смогла бы выходить на сцену, если бы страдала алкогольной зависимостью.

Волочкова подчеркнула, что больше не готова вступать в диалог с Шуровым и отметила, что профессионалы «не собирают сплетни и не делают из них выводы».