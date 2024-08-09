Пострадавшим жителям Курской области полагаются выплаты в связи с ЧС

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В МЧС рассказали о выплатах пострадавшим при ЧС федерального характера

Пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, носящих федеральный характер, полагается финансовая помощь, на нее могут рассчитывать в том числе жители Курской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

Так, пострадавшим гражданам предоставляется единовременная материальная помощь в размере 15 тыс. рублей.

В случаях легкого вреда здоровью пострадавшему полагается 300 тыс. рублей. Тем, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, — 600 тыс. рублей.

Кроме того, если пострадавшие частично утратили имущество первой необходимости, то им выплатят 75 тыс. рублей. При полной утрате имущества им предоставляется 150 тыс. рублей.

Родственникам погибших полагаются выплаты в размере 1,5 млн рублей.

Ранее в Курской области объявили ЧС федерального характера. В регионе действует соответствующий уровень реагирования.