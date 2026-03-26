Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик начал тестировать протез
10-летний Глеб Бровар, пострадавший от взрыва в Красногорске, после длительной реабилитации приступил к примерке протеза. Он уже катался на велосипеде даже без протеза, но с новым устройством сможет вернуться к привычным делам, сообщает Starhit.
Протез пальцев изготовила и установила компания «Моторика ОРТО. Он представляет механическую конструкцию, которая приводится в движение за счет сохранных движений кисти и запястья.
Глеб сам выбрал дизайн протеза — с эмблемой СССР. По словам мамы, школьник увлекается историей, особенно Октябрьской революцией. Следующий протез он хочет сделать красным, «как знамя».
После примерки мальчик протестировал устройство и остался в восторге. Он смог снова брать предметы, хотя движения пока неуверенные.
Как отметила главный врач компании «Моторика» Дарья Талицкая, привыкание к протезу занимает две-три недели. Специалисты проведут обучение по использованию устройства, расскажут об особенностях и допустимых нагрузках. После этого будет составлена индивидуальная программа для занятий дома.
Несмотря на травму, мальчик продолжает заниматься кикбоксингом. Его мама не исключает, что в будущем он может стать паралимпийским чемпионом.
