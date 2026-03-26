В Красногорске 10-летнему мальчику установили протез пальцев

Индивидуальный тяговый протез пальцев изготовили и установили 10-летнему Глебу Бровару, пострадавшему в результате несчастного случая в Красногорске. Работы выполнила компания «Моторика ОРТО» 26 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

После травмы и длительного лечения перед семьей встал вопрос о восстановлении функции руки и самостоятельности ребенка. Специалисты «Моторики ОРТО» подключились на раннем этапе: провели консультации, помогли оформить документы и реализовали полный цикл протезирования — от индивидуальных замеров до передачи готового изделия.

Тяговый протез представляет собой механическую конструкцию, которая приводится в движение за счет сохранных движений кисти и запястья. Он позволяет частично восстановить захват и удержание предметов, выполнять базовые бытовые действия. Конструкцию разработали с учетом возраста мальчика, в дальнейшем ее будут обновлять по мере роста.

Изделие изготовили с применением технологии цифрового протезирования, которая объединяет 3D-сканирование, компьютерное моделирование и 3D-печать. Такой подход позволяет создать точную модель руки, проверить прочность конструкции с помощью симуляции нагрузок и обеспечить индивидуальную посадку. Полный цикл производства занял около двух недель, установка и первичная настройка — один-два дня.

«Цифровое протезирование значительно ускоряет процесс и сокращает время ожидания для пользователя. Для Глеба это означало возможность получить функциональный и удобный протез в кратчайшие сроки», — пояснил председатель совета директоров МК АО «Группа Моторика» Андрей Давидюк.

«В детском протезировании важно создать решение, адаптированное к образу жизни ребенка. В случае с Глебом мы сфокусировались на точной посадке и возможности выполнять базовые действия», — отметила медицинский директор и главный врач «Моторика ОРТО» Дарья Талицкая.

Перед передачей изделия специалисты провели обучение пользованию протезом. Мальчику предстоит этап адаптации и реабилитации под наблюдением врачей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.