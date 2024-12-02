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Постоянный снежный покров в Московском регионе может сформироваться 10 декабря

В некоторых частях Новой Москвы высота снежного покрова равна два сантиметра. В Подмосковье этот показатель больше, сообщает в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Утром 2 декабря снег от одного до шести сантиметров заметили на западе и севере Московской области. Однако в ближайшее время он тоже растает.

Снег с высокой вероятностью выпадет в Москве и области 7 декабря. Однако уже 8 декабря снова растает.

Постоянный снежный покров, скорее всего, появится в Московском регионе 10 декабря.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье определили 243 места для складирования снега.