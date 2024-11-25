Более 240 мест складирования снега определено в Подмосковье

В Подмосковье в рамках подготовки к зиме администрациями городских округов определено 243 места для складирования снега. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Площадки располагаются в каждом муниципалитете, а их количество варьируется в зависимости от размера убираемых территорий. Например больше всего складов находится в Орехово-Зуево и Домодедово — 28 и 27 соответственно.

Вся специально отведенная под складирование собранного снега инфраструктура оборудована плотным покрытием и сплошным земляным валом.

В зависимости от технических возможностей округа, снег также могут транспортировать на снегоплавильные установки.

Размещение и функционирование таких пунктов соответствует требованиям законодательства — в целях безопасности они всегда огорожены, охраняемы и располагаются в не менее 100 метрах от жилой территории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.