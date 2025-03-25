Постное меню запустили в заведениях общепита Химок

В кафе и ресторанах Химок разработали уникальные блюда для людей, которые придерживаются поста. В основу меню вошли овощи, грибы, соления, крупы, бобовые, мед, орехи, фрукты и ягоды. Химчане и гости округа смогут отведать постную кухню в течение всех семи недель Великого поста — до 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Шеф-повара химкинских заведений знают, чем порадовать гостей. Так, особой популярностью пользуются клецки, хинкали с картофелем, шаурма с овощами, фалафель, зразы, паштет из брокколи, овощные крем-супы и разные салаты. На десерт предлагается отведать морковный торт с карамелью и грушей или пряничный пирог с сухофруктами.

«Устав о запрете на те или иные продукты — это устав монастырский. Вариантов поститься много. Не всегда это связано только с продуктами. Кто-то даже отказывается от гаджетов», — рассказал благочинный Химкинского церковного округа, настоятель Богоявленского храма иерей Павел Тарасов.

В этом году Великий пост будет длиться по 19 апреля включительно. В период поста верующие воздерживаются от пищи животного происхождения — нельзя есть мясо, молочные продукты, рыбу и яйца.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркивал, что все запросы жителей должны своевременно реализовываться.

«Все понимаем, я часто это говорю, что каждый месяц, каждый период года имеют свою специфику, свои приоритеты для того, чтобы все те мероприятия, которые являются важными для жизни нашей страны, нашего региона, каждого человека были своевременно реализованы. Каждый из нас отвечает за очень важные направления, которые касаются миллионов людей», — сказал Воробьев.