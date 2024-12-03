Поставщик некачественных бронежилетов для ВС РФ сотрудничает со следствием

Финдиректор ГК «Пикет» Виктория Антонова, которая проходит обвиняемой по делу о продаже некачественных бронежилетов министерству обороны России на сумму 2 млрд рублей, начала сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полученные материалы дела.

Антонова и ее адвокат Самсонов В. попросили не продлевать арест. Женщина сотрудничает со следствием, воспитывает ребенка и обеспечивает мать с недугами. Бежать из России она не собирается.

Еще один фигурант дела — топ-менеджер компании «Концептавиапром» Вячеслав Портянников — признал свою вину. Он подписал досудебное соглашение со следствием.

Сотрудники ГК «Пикет» обвиняются в продаже минобороны РФ 20 040 некачественных бронежилетов. Они не соответствуют требованиям по госконтракту. Бюджету страны был нанесен ущерб в размере около 2 млрд рублей.