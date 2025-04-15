Посол России: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма
Посол России в Кишиневе Олег Озеров рассказал, что служба безопасности Украины вербует людей на территории Молдавии для совершения террористических действий, сообщает RT.
«Если молдавские спецслужбы не знали, что на территории Молдовы проводится вербовка людей для организации террористических актов в России, значит они работают не профессионально. Но если знали, возникают вопросы об их соучастии в такого рода действиях», — рассказал он.
Он также добавил, что уже были задержаны двое граждан Молдавии, которые были завербованы СБУ и готовили теракты на территории РФ. Также на территории республики СБУ завербовали и российских граждан.
Ранее в Керчи в Крыму силовики провели задержание молдавского гражданина Евгения Курдоглу, который работал на спецслужбы Украины. Он планировал устроить взрыв на городской водонасосной станции.