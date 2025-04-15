Посол России: СБУ вербует людей на территории Молдавии для актов терроризма

Посол России в Кишиневе Олег Озеров рассказал, что служба безопасности Украины вербует людей на территории Молдавии для совершения террористических действий, сообщает RT .

«Если молдавские спецслужбы не знали, что на территории Молдовы проводится вербовка людей для организации террористических актов в России, значит они работают не профессионально. Но если знали, возникают вопросы об их соучастии в такого рода действиях», — рассказал он.

Он также добавил, что уже были задержаны двое граждан Молдавии, которые были завербованы СБУ и готовили теракты на территории РФ. Также на территории республики СБУ завербовали и российских граждан.

Ранее в Керчи в Крыму силовики провели задержание молдавского гражданина Евгения Курдоглу, который работал на спецслужбы Украины. Он планировал устроить взрыв на городской водонасосной станции.