ФСБ задержала гражданина Молдавии, готовившего теракт на станции в Керчи

В Керчи в Крыму силовики провели задержание молдавского гражданина Евгения Курдоглу, который работал на спецслужбы Украины. Он планировал устроить взрыв на городской водонасосной станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.

Задержанный родился в 1992 году. До этого его уже судили на Украине. Мужчина совершил кражу.

Курдоглу, предположительно, начал сотрудничать с украинскими спецслужбами в апреле 2024 года. На протяжении этого времени мужчина собирал данные, делал снимки и видео мест расположения солдат, техники, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Крыма. Помимо этого, одной из задач задержанного была коррекция результатов ракетных ударов ВСУ.

Когда работники ФСБ провели задержание, мужчина сдал местоположение тайника. В нем обнаружилось самодельное взрывное устройство, в котором находилось вещество Semtex10 весом 400 грамм. В комплекте шел электрический детонатор вместе с таймером. Эти предметы были необходимы, чтобы осуществить подрыв водонасосной станции в Керчи. Объекты изъяли.

В отношении мужчины сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю открыли уголовное дело о теракте, нелегальной покупке, хранении, передаче, пересылке взрывчатки. Задержанный мужчина начал работать с ФСБ.