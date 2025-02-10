Посол РФ Алипов: США отказались от полетных программ F-35 и F-16 из-за Су-57

Посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что США отказались от полетных программ истребителей F-35A и F-16 на предстоящей авиакосмической выставке Aero India 2025, узнав, что на мероприятии будет демонстрироваться российский многоцелевой истребитель Су-57, сообщает ТАСС .

«Как показывает практика, к честной борьбе с нами соперники не готовы. Узнав о демонстрации нашего Су-57 на Aero India, американские компании отказались от полетных программ F-35A и F-16», — сказал дипломат.

Ранее замминистра обороны Индии Санджив Кумар заявил, что военное руководство страны проявляет активный интерес к российскому современному истребителю пятого поколения Су-57.

Международная авиационно-космическая выставка и авиасалон Aero India пройдет с 10 по 14 февраля на территории военно-воздушной базы «Елаханка» на юге страны. Российский Су-57э, доказавший эффективность противостояния западным системам ПВО в реальных боевых условиях, впервые примет участие в мероприятии.