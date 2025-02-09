Замглавы Минобороны Индии: страна оценивает возможности российского Су-57
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На предстоящем авиашоу Aero India 2025 ожидается впечатляющая демонстрация российского Су-57. Военное руководство Индии проявляет активный интерес к этому современному истребителю пятого поколения, тщательно изучая его боевые характеристики и потенциал, заявил замминистра обороны страны Санджив Кумар. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы оцениваем (возможности истребителя — ред.)», — сказал Кумар.
По его словам, в дальнейшем индийские военные решат, нужен им Су-57 или нет.
Су-57 — это современный боевой самолет пятого поколения, не имеющий аналогов в мире. Он обладает важными преимуществами: его практически невозможно обнаружить радарами противника, а арсенал машины включает разнообразные высокоточные вооружения с системами наведения. Этот факт подтвержден в реальных боевых условиях.
Экспортный вариант Су-57Э уже прибыл в Бангалор на базу ВВС Индии Елаханка для участия в международном авиасалоне, который пройдет с 10 по 14 февраля.