Пособницу террористов из Таджикистана задержали в Петербурге

В Петербурге при проверке документов арестовали участницу террористической организации, находящуюся в межгосударственном розыске, сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в своем Telegram-канале .

В марте текущего года задержанную Нагору С. объявили в розыск в Таджикистане за организацию преступного сообщества и деятельность экстремистской организации с территории Турции.

В ходе судебного заседания женщина утверждала, что не знала о преступлениях, а вину переложила на экс-супруга, который ее якобы оговорил и преследует. После переезда в РФ Нагора С. вышла замуж и сменила фамилию.

Петроградский районный суд Петербурга отправил задержанную под стражу на 40 суток для дальнейшей экстрадиции в Таджикистан.

