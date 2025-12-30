ФСБ предотвратила теракт в школе Адыгеи

Мужчина из Центральной Азии готовил теракт с зажигательной смесью в школе Адыгеи

Силовики помешали проведению теракта в одной из школ в Республике Адыгея. Его пресекли на этапе подготовки, сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

Теракт планировали совершить против учащихся одной из школ. Где именно она находится, не разглашается.

По подозрению в подготовке к теракту сотрудники ФСБ задержали сторонника международной террористической организации. Он приехал из одной из стран Центральной Азии.

В машине задержанного, припаркованной рядом со школой, нашли 10 бутылок с самодельной зажигательной смесью. Также у него обнаружили два тактических ножа и флаг террористической организации.

Деятельность террориста курировали из-за границы. С ним поддерживали связь в Telegram. Это стало известно после осмотра телефона. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта).

