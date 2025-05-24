Последний звонок 2025: Единороссы поздравили выпускников школ Подмосковья

В этом году в Московской области школу заканчивают более 135 тысяч ребят — почти 100 тысяч одиннадцатиклассников и свыше 35 тысяч девятиклассников. В образовательных учреждениях 24 мая прошли торжественные линейки. «Последний звонок» — праздник, отмечаемый в российских школах в конце каждого учебного года. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов традиционно поздравил всех выпускников региона с окончанием учебы.

«Сегодня наши выпускники прощаются со школой. В торжественный и трогательный момент с ними рядом их учителя и родители. Нет большего счастья для родительского сердца, чем видеть своих сыновей и дочек повзрослевшими, красивыми и умными. Они с толком провели школьные годы и получили хорошие знания благодаря своему усердию, поддержке педагогов и близких. Юношам и девушкам желаю веры в себя, удачи на экзаменах и успешного поступления. Педагогам — благодарных учеников, вдохновения и новых профессиональных побед. Родителям — больше поводов для гордости за своих детей на их жизненном пути», — сказал Игорь Брынцалов.

Пожелания выпускникам

Он также пожелал всем ребятам Подмосковья хорошо отдохнуть на летних каникулах. Весь депутатский корпус всех уровней в этот день принимал участие в торжественных линейках по всему региону.

Так, в Богородском депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев и депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа посетили ряд окружных школ, где поздравили старшеклассников перед выходом их во взрослую жизнь. Всего в Богородском округе 716 одиннадцатиклассников и 2464 девятиклассников.

«Весь наш Богородский край, как и Московская область, развивается в плоскости сохранения исторического наследия и создания новой инфраструктуры 21 века. Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас осознавал, что выпускается из школы в особенный год, Год защитника Отечества. И неважно, какую профессию выберете — главное, чтобы вы понимали: фронт не только сегодня и „за ленточкой“. Он будет и завтра, и послезавтра там, где мы с вами находимся, живем, работаем. Все, что сегодня создается Россией — это фундамент для того, чтобы вы развивались. Желаю каждому одиннадцатикласснику поступить в то высшее учебное заведение, о котором он мечтает, и реализоваться в жизни. Россия — это страна возможностей и успехов. Мы верим в вас! У вас точно все получится!», — сказал Александр Толмачев.

Выпускники прощались со школой. В торжественный и трогательный момент с ними были рядом их учителя и родители.

«Последний школьный звонок — это один из важных этапов в жизни каждого человека, который остается в памяти на всю жизнь, это первая ступень во взрослую жизнь. Впереди серьезные испытания, принятие ответственных решений в выборе профессии, которые во многом определяют дальнейшую жизнь. В этот день хочется пожелать выпускникам достичь поставленных целей, верить в свои силы и преодолевать все трудности. Впереди — новые победы, достижения и новые знакомства», — прокомментировал депутат Совета депутатов Павел Ермилов.

В Мытищах депутат Мособлдумы, первый заместитель секретаря областного отделения «Единой России» Денис Перепелицын поздравил выпускников школы № 19 с последним звонком. На мероприятии присутствовал 61 выпускник, два девятых и один одиннадцатый класс.

«Дорогие выпускники! Пусть ваши мечты ведут вас вперед, а школьная дружба останется с вами на всю жизнь. Гордитесь своими корнями, стремитесь к высотам — и помните, что ваше будущее в ваших руках!» — сказал Перепелицын.

Депутат также выразил благодарность учителям и родителям, которые все эти годы поддерживали, вдохновляли и вели школьников к этому дню. Он подчеркнул, что без их мудрости, терпения и любви этот праздник не был бы таким светлым.

В Пушкинском депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Михаил Ждан поздравил выпускников Образовательного комплекса № 3. Депутат подчеркнул, как важно сейчас сосредоточиться на своем будущем и осознанно подойти к выбору своего предназначения.

«Волнующий, трогательный и важный этап для всех выпускников. Он символизирует не только конец учебного года, но и начало новой жизни для тех, кто завершает учебу в школе. Впереди непростой этап — экзамены, выбор профессии, поступление в учебные заведения», — сообщил Ждан.

Вспоминая свой собственный последний звонок и своих учителей, Михаил Ждан выразил глубокую благодарность каждому из них. Он отметил, что именно учителя закладывают тот бесценный фундамент знаний и навыков, которыми мы пользуемся всю свою жизнь, учат размышлять, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность. Обращаясь к выпускникам, Михаил Ждан пожелал им ценить знания и опыт, полученные от педагогов, становиться настоящими профессионалами своего дела и, самое главное, оставаться хорошими, честными людьми.

В Дмитровском депутаты Мособлдумы Александр Орлов и Марина Шевченко побывали на празднике в Семейном центре «Дмитровский». Сегодня для пятерых девятиклассников тут прозвенел последний звонок, который ознаменовал начало новой главы в их жизни. Депутаты выразили искренние пожелания выпускникам и благодарность педагогам, медицинскому и вспомогательному персоналу, а также родителям.

В Электростали ребят гимназии «Новое поколение» поздравила депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова. Всего в округе в этом году выпускаются 609 одиннадцатиклассников.

В Сергиево-Посадском депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Олег Гаджиев 24 мая поздравил 52 выпускника Физико-математического лицея. Сегодня последний звонок тут прозвенел впервые в новых стенах — в 2024 году тут завершилось строительство нового здания лицея в рамках народной программы партии.

Поздравление губернатора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев присоединился к поздравлениям детей с окончанием школы и сообщил, что «Последний звонок» прозвучал в том числе для 50 выпускников, чьи отцы в настоящее время выполняют служебный долг в зоне проведения СВО.

«В такой день хочется, чтобы рядом были самые близкие и родные люди. Среди выпускников порядка 50 ребят из семей военнослужащих, их папы сейчас на СВО. Это не только военные нашей легендарной Кантемировской дивизии, есть и добровольцы из других воинских частей. Уверен, что каждый из них гордится своим ребенком!» — подчеркнул Воробьев.