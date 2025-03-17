Последние звонки в школах Подмосковья прозвучат 24 мая

Министр образования Московской области Ингрид Пильдес сообщила, что в школах регионах планируется провести последние звонки 24 мая, а выпускные — 28 июня.

«По рекомендации министерства просвещения последние звонки запланированы на 24 мая и школьные выпускные на 28 июня. Уже существует расписание проведения экзаменов», — сообщила Пильдес в ходе совещания губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства.

Министр уточнила, что у девятых классов основной период проведения экзаменов начнется с 21 мая и продлится до 2 июня, а в одиннадцатых классах — с 23 мая по 4 июня.

Ранее Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих.