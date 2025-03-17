Губернатор Подмосковья: в регионе продолжают строить и ремонтировать школы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал активно продолжать работу по строительству новых школ и капитальному ремонту уже действующих.

«Идет большая работа по капитальному ремонту, я очень рассчитываю на мнение глав (муниципалитетов — ред.) и ваших коллег, которые занимаются сферой образования, что рассмотрение вопроса оптимального строительства и ремонта школ, важность этой работы вам ясна», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.

Губернатор добавил, что в Подмосковье продолжается выполнение президентского проекта по возведению новых образовательных комплексов.

Ранее Воробьев заявил о росте числа школьников в Московской области. В связи с этим в регионе проделали большую работу по удобству записи детей в школу.