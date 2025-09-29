После огромного взрыва на Солнце в регионах России появилось северное сияние

Вечером 29 сентября жители разных регионов России заметили в небе яркое северное сияние. Природное явление появилось на фоне мощной вспышки на Солнце, которую ученые зафиксировали днем ранее, сообщает Mash .

На опубликованных кадрах видно, что небо в Свердловской, Нижегородской, Ленинградской и Омской областях раскрасилось в разные оттенки. Где-то северное сияние было в ярко-зеленых оттенках, а где-то в красных.

Природное явление все еще можно увидеть в высоких широтах России. Особенно заметным северное сияние будет в Мурманской и Архангельской областях, а также в Карелии, на Ямале, севере Сибири и на Дальнем Востоке.

Жители Москвы и Санкт-Петербурга смогут наблюдать северное сияние после 23:00, однако проявляться оно будет слабо.

Мощную вспышку класса М6.4 на Солнце ученые зафиксировали на восточном краю звезды 28 сентября в 11:43. В это время заметили предел энерговыделения.

