Огромный взрыв на Солнце зафиксировали российские ученые

сегодня в 16:34

Наиболее сильную с июня вспышку увидели на Солнце 28 сентября

Ученые заметили на Солнце наиболее крупную вспышку с 19 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На восточном краю Солнца 28 сентября в 11:43 ученые обнаружили импульсную вспышку класса М6.4. В это время заметили предел энерговыделения.

Взрыв случился на фоне увеличивающейся активности Солнца. Количество и мощность вспышек начали расти вечером 26 сентября.

27 сентября за сутки обнаружили 19 вспышек. Три из них были класса М.

Утром 28 сентября активность упала. Но затем произошел еще один сильный взрыв.

Из-за вспышек на Солнце появляются магнитные бури. На фоне них часто происходят сбои в энергетических системах. Также магнитные бури оказывают влияние на миграцию животных и птиц.

