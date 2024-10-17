После нападения львов на сотрудницу парка «Тайган» возбуждено уголовное дело

В Крыму возбуждено уголовное дело после гибели сотрудницы парка львов «Тайган», на которую напали львы, сообщается в Telegram-канале регионального главка СК.

Погибшая женщина проработала в парке почти 17 лет. Она зашла для уборки в клетку с тремя львами. При этом засов двери между двумя помещениями клетки остался открыт, в результате чего хищники напали на женщину, причинив ей смертельные травмы.

Дело возбуждено по статье о нарушении требований охраны труда, повлекших по неосторожности смерть человека.

В парке «Тайган» сейчас работают следователи и криминалисты. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что коллеги погибшей утверждают, что она всегда соблюдала технику безопасности и делала им замечания, если кто-то пренебрегал правилами. Однако утром она зашла в клетку с тремя хищниками с целью навести порядок и забыла закрыть перемычку между отделениями клетки.