После «минирования» автомобиля Картаполова возбудили уголовное дело

После «минирования» автомобиля главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова завели уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, сообщает РИА Новости .

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ „Заведомо ложное сообщение об акте терроризма“, — сообщили в правоохранительных органах.

Ранее поступала информация, что в экстренные службы позвонил аноним, заявивший о минировании машины Картаполова в Москве. По словам неизвестного, его завербовали для подрыва транспорта парламентария и он уже успел заложить взрывчатку под днище машины, однако решил обо всем рассказать службам.

Утверждалось, что взрывотехники обследовали машину Картаполова, припаркованную в Ружейном переулке. На месте также работали сотрудники Росгвардии и полиции.

17 декабря на Рязанском проспекте взорвали начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника. Военнослужащие погибли на месте. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, террористический акт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).