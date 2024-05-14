Посетители «Солнца Москвы» проехались в кабинках с Семенович и Савичевой

Гости колеса обозрения «Солнце Москвы» вживую увидели артистов Дмитрия Колдуна, Юлию Савичеву и Анну Семенович. Праздничная акция состоялась в преддверии Русской Музыкальной Премии от телеканала RU.TV, которая пройдет 22 мая, говорится в пресс-релизе «Русской Медиагруппы».

Жители и гости столицы встретились со звездами прямо в кабинках крупнейшего в Европе колеса обозрения. Савичева, Семенович и Колдун сделали несколько кругов на аттракционе, общаясь со случайными пассажирами. После этого знаменитости поучаствовали в автограф-сессии.

«Хорошая акция, добрая! Я познакомился с новыми приятными людьми. От Премии телеканала RU.TV я жду отличной музыки, настроения и чего-то светлого. Ведь Премия в этом году — белая», — отметил Дмитрий Колдун.

После поездки на колесе обозрения у артистов также появились новые творческие идеи. В частности, Савичева призналась, что после акции задумалась об организации концерта или прямого эфира, который будет проведен на большой высоте.

В будущую среду, 22 мая, во Дворце Ирины Винер пройдет Премия телеканала RU.TV. В этом году мероприятие проведут в формате иммерсивного шоу, где участником событий сможет стать каждый зритель.