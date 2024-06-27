Посетители Московского зоопарка могут увидеть редких китоглавов в новом вольере

Вольер китоглавов впервые открыли в Московском зоопарке, там поселили молодую пару птиц, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В России китоглавов впервые можно будет увидеть в Московском зоопарке. Это крупные птицы средней высотой 1,2 м с размахом крыльев до двух метров.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин, в новом открывшемся вольере будут жить самец и самка китоглава. В новом доме для них созданы все комфортные условия для размножения.

Вольер для китоглавов построили общей площадью 350 кв м. Он разделен на две части — зимнюю и летнюю. Самец и самка будут жить каждый в своей секции вольера и встречаться в период размножения. Все, как и в условиях дикой природы.

В каждой из секций зимнего вольера предусмотрен бассейн, а также установлена автоматическая система микроклимата. Крытый комплекс оформлен так, чтобы китоглавы приняли ее за естественную среду обитания.

Летняя секция вольера разделена на три части, в каждой из которых предусмотрен водоем и инфракрасные обогреватели. Некоторые стены закрыты деревянными конструкциями, где китоглавы могут отдохнуть от пристального внимания гостей зоопарка. На территории вольера также высажены различные злаковые травы. Птиц будут кормить карпом и форелью.

Китоглавы — редкие птицы, обитающие в болотистой местности в Восточной Африке. В природе их осталось всего порядка 8 тыс. особей.

Ранее Московский зоопарк договорился о сотрудничестве с коллегами из Филиппин. Согласно документу, предусмотрен обмен животными для участия в международных программах поддержания популяций.