Московский зоопарк договорился о сотрудничестве с коллегами из Манилы

Специалисты Московского зоопарка и крупнейшего зоопарка Филиппин, который находится в столице страны Маниле, подписали меморандум о сотрудничестве. По документу предусмотрен обмен животными для участия в международных программах поддержания популяций, сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

«Соглашение предусматривает обмен опытом и научной информацией, совместные проекты по сохранению редких и исчезающих видов», — рассказала заммэра столицы — руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

На укрепление отношений стран направлена открывшаяся в Маниле фотовыставка. Ее приурочили к 160-летию Московского зоопарка.

Кроме подписания меморандума, делегация Московского зоопарка стала участником открытия экспозиции «Пушкин и Москва». Ее открыли в университете Манилы. Экспозицию посвятили Москве времен поэта.

Фото - © Пресс-служба Депкульта

Манильский зоопарк является одним из старейших в Азии. Его основали в 1959 году. Сейчас зоопарк занимает площадь в 5,5 гектара, где живут больше 600 животных, среди которых есть редкие и экзотические виды.

Московский зоопарк начал работу в 1864 году, его считают одним из старейших в Европе. На данный момент тут содержатся больше 1,2 тыс. различных видов млекопитающих, птиц, рептилий и рыб. За последние девять лет рождаемость в зоопарке выросла почти в два раза.