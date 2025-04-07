Порядка 28 тыс семей Подмосковья получили средства маткапитала на образование детей

В 2025 году 28 тысяч семей Московского региона приняли решение использовать материнский капитал на оплату обучения детей. На эти цели отделение СФР по Москве и Московской области перечислило образовательным организациям 2,4 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба социального фонда России.

Обучение детей за счет маткапитала является самым востребованным направлением у жителей региона. Семьи, которые решили потратить материнский капитал на образование детей, могут выбрать любое образовательноеучреждение. В Москве и Московской области чаще всего средства направляют на содержание ребенка в детском саду — этим воспользовались 26% получателей. Родители также могут оплатить обучение в высших и средних специальных учебных заведениях, автошколах, творческих и спортивных секциях, на курсах иностранных языков, а также индивидуальные занятия с репетитором. Главное условие — организация или индивидуальный предприниматель должны находиться на территории России и иметь лицензию на оказание образовательной деятельности. С помощью материнского капитала можно оплатить не только образовательные услуги, но и проживание и коммунальные платежи в общежитии на период обучения.

Данная мера государственной поддержки распространяется на любого ребёнка в семье при условии, что на момент начала обучения ему не исполнилось 25 лет. Использовать семейныйкапитал на дошкольное образование можно сразу после получения сертификата, а на другие образовательные услуги — не ранее, чем через 3 года после рождения (усыновления) ребенка, на которого он выдан.

Кроме того, семьям с детьми стало удобнее использовать маткапитал на образование, теперь не нужно предоставлять копию договора о платном обучении. Отделение Социального фонда запросит эту информацию в образовательных организациях. На сегодняшний день региональное Отделение СФР заключило соглашение с 233 вузами и колледжами, а также с 780 детскими садами.

Семьи Московского региона также направляют средства на улучшение жилищных условий, накопительную пенсию мамы, ежемесячные выплаты на ребенка до 3 лет, на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей с инвалидностью, единовременную выплату остатка средств маткапитала. Правила программы позволяют выбрать один вариант или распределить деньги по нескольким направлениям.

За годы своего существования программа материнского капитала постоянно меняется. 15 апреля исполняется пять лет с момента действия проактивного механизма назначения маткапитала, который сделал этот процесс для родителей более простым и удобным. Для получения сертификата не нужно подавать заявление. Отделение Социального фонда по Москве и Московской области на основании сведений о рождении из ЗАГС беззаявительно оформляет государственный сертификат и направляет в личный кабинет мамы на портал госуслуг. С 2020 года московские семьи проактивно получили 521 225 сертификатов.

В феврале 2025 года программу продлили на 5 лет до 31.12.2030 года. После индексации с 1 февраля 2025 года размер капитала вырос до 690 266,95 рублей на первого ребенка, рожденного или усыновленного после 2020 года. Доплата за рождение в семье второго ребенка после получения сертификата за первенца увеличена до 221 895,14 рубля. Если оформлен материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат, размер сертификата на второго и последующих детей составил 912 162,09 рубля. Средства государственной поддержки можно использовать как полностью, так и частично.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.