Порядка 15 млн рублей выплатили жителям Подмосковья на открытие бизнеса

Безработные жители Московской области могут получить финансовую выплату на открытие своего дела и бесплатные консультации по организации бизнеса в кадровом центре Подмосковья. В этом году такой мерой государственной поддержки решили воспользоваться 103 человека. Большинство из них уже получили выплату и воплотили в жизнь свои проекты, еще 20 человек, которые только открыли самозанятость или ИП, получат выплату в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«С начала года начинающим предпринимателям нашего региона выплатили уже порядка 15 млн рублей на реализацию своего проекта. Самыми популярными бизнес-направлениями стали бьюти-сфера, открытие пунктов выдачи заказов, образовательные и консультационные услуги, изготовление и продажа декоративных изделий ручной работы», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С 1 февраля единовременная выплата начинающим предпринимателям в Московской области увеличена и теперь составляет 180 528 рублей.

Воспользоваться мерой государственной поддержки по содействию началу предпринимательской деятельности могут безработные граждане от 18 лет и до достижения пенсионного возраста. Помимо непосредственно денежной выплаты в услугу входит сопровождение специалистами Кадрового центра Подмосковья: консультации, проверка наличия необходимых знаний и качеств для ведения собственного дела, помощь в подготовке бизнес-плана.

Анастасия Волосова — одна из тех, кто воспользовался таким предложением. Она превратила в работу своё хобби и открыла художественную мастерскую.

«Рисование — это увлечение, которое было со мной всю жизнь. Оно помогает мне расслабиться, набраться сил. Но это оставалось просто досугом — я работала вполне успешно, по мере профессионального роста переходила из одно компании в другую. Но вместе с тем росло ощущение, что я не на своём месте. Уволилась и начала искать себя: смотрела варианты, думала отучиться на программиста. А еще много рисовала! В Кадровом центре мне рассказали про госпрограмму и постепенно я пришла к мысли, что творчество — это именно то, чем я хочу заниматься. Подала документы, составила и защитила бизнес-план. Очень понравилось отношение девушек из Кадрового центра — внимательные и увлеченные. Их поддержка заряжала. Я сейчас счастлива. Картины пользуются спросом. Есть ощущение, что теперь все правильно», — рассказала Анастасия.

На полученные деньги Анастасия закупила инструменты и материалы: кисти, мольберты, приспособления для изготовления подрамников и натяжения на них холста, а также краски — масло и акрил. Свои картины она распространяет через торговые площадки в интернете и социальные сети.

В ведомстве напомнили, что единовременная выплата на открытие собственного дела — не кредит и не рассрочка. Возвращать ее не нужно, если выполнить два условия: в течение 90 дней отчитаться, что деньги были потрачены в соответствии с утвержденным бизнес-планом; не закрывать свой бизнес в течение 12 месяцев после подписания договора с Кадровым центром.

Для того, чтобы воспользоваться мерой поддержки, необходимо внести ее в индивидуальный план содействия занятости. Он составляется специалистами для каждого безработного гражданина, обратившегося в Кадровый центр. О своем желании стать предпринимателем нужно сообщить своему карьерному консультанту.

Подробнее о мере господдержки «Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности» можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.