Порядка 1 млн гостей посещают Московский планетарий ежегодно

сегодня в 14:25

Московский планетарий, которому исполнилось 95 лет, ежегодно посещают около 1 млн гостей. Он является одним из самых современных в мире, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Главный зал планетария находится под купольным экраном, который является самым большим в Европе. Его диаметр составляет 25 м. А с помощью новейшей модели проектора «Универсариум М9» гости смогут увидеть 9 тыс. звезд.

В Большой обсерватории установлен телескоп-рефрактор. Благодаря ему посетители планетария смогут рассмотреть Солнце, Луну и планеты.

В интерактивном пространстве «Лунариум» представлены 92 экспоната, 23 из которых создали российские специалисты. Гостям предлагают «поуправлять» земными стихиями и временем. Также здесь можно «создать» вспышку на Солнце.

Кроме того, в Московском планетарии проходят сеансы полнокупольных фильмов, стереокино с эффектом 3D. Их создают на базе собственной киностудии. Проходят здесь и концерты.

Ранее москвичам предложили проголосовать за лауреатов премии «Путеводная звезда». Горожанам и гостям столицы предстоит выбрать лучшие экскурсии, программы для детей и кафе.