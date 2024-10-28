Москвичи выберут лауреатов премии «Путеводная звезда» в семи номинациях

В «Активном гражданине» появилось голосование за лауреатов премии правительства Москвы в области туризма «Путеводная звезда». Оно завершится 18 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата Мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина, сообщает пресс-служба Мостуризма.

Голосовать за лауреатов будут в семи категориях. Москвичам и гостям столицы предстоит выбрать лучшие экскурсии, программы для детей и кафе. Для участия в премии «Путеводная звезда» было отправлено 480 заявок.

В рамках темы «Московские впечатления» создано два опроса. В первом необходимо определить лучшие детские проекты. Во втором выбрать экскурсии и ряд других познавательных форматов.

Среди тех, кто претендует на победу, — мультимедийный центр «Союзмультпарк» и интерактивный образовательный центр «Познай себя — познай мир» Государственного Дарвиновского музея, а также планетарий в Музее космонавтики. Помимо этого, москвичам предстоит выбрать лучшие кафе в двух категориях — «Модная гастрономия» и «Московский завтрак: рестораны».

В первый раз голосовать смогут как жители российской столицы, так и туристы, посетившие город. Они могут поддержать претендентов в чат-боте «Активный гражданин. Голосуй».

Также москвичам предстоит отдавать голоса за лучшее отраслевое средство массовой информации, блогера и наипопулярнейший туробъект. За последнее звание посоревнуются, в том числе Третьяковская галерея, Музей городского хозяйства Москвы и Государственный центральный музей кино.

Пока идет голосование, жюри даст оценку претендентам. Победителей наградят в декабре.

Суммарно в конкурсе 15 номинаций по пяти направлениям — «Медиа», «Гостиницы», «Впечатления и гостеприимство», «Гастрономия», «Прорыв и перезагрузка года». Последнее ввели только в 2024 году.

Помимо этого, выдадут шесть спецпризов. Их предоставят лучшим школе гостеприимства, экскурсоводу, администратору отеля и туристическому агентству.