Популярную игру про наркодилеров могут запретить в России

В России могут запретить симулятор Schedule I. Подростки массово скачивают компьютерную игру, в которой учатся выращивать виртуальные наркотики и продавать их, а также правильно фасовать кокаин и скрываться от полицейских, сообщает SHOT .

Симулятор появился в марте этого года и сразу стал популярным. Начинать придется с «гаражного барыги». Задача — вырасти до криминального наркобосса.

В чатах подростки делятся своими идеями, как правильно вырастить марихуану, не попасться в руки полиции, а также обсуждают, от какого запрещенного вещества «вставляет» лучше всего. В демоверсию может поиграть любой желающий, за платную придется отдать 700 рублей.

На «наркотический компьютерный беспредел» обратил внимание Роскомнадзор. Теперь игру проверят на пропаганду запрещенных средств, после чего могут принять решение о ее запрете.

Ранее разработчики опубликовали новый трейлер компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI. В нем показаны сам город, сцены ограбления, танцев в клубе, драк и взрывов, достаточно реалистичные персонажи.