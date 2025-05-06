Опубликован новый трейлер компьютерной игры GTA 6
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Разработчики опубликовали новый трейлер компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) VI, сообщает Mash.
Релиз ранее перенесли на 26 мая 2026 года. Она выйдет на PS5 и Xbox.
В трейлере показан сам город, сцены ограбления, танцев в клубе, драк и взрывов, достаточно реалистичные персонажи.
GTA VI — самая ожидаемая в мире компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Главными героями станут Люсия и Джейсон, пара преступников, вдохновленных известным дуэтом Бонни и Клайда. Первый трейлер новой игры разработчики выпустили еще 5 декабря 2023 года.