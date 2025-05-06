Опубликован новый трейлер компьютерной игры GTA 6

сегодня в 17:23

Релиз ранее перенесли на 26 мая 2026 года. Она выйдет на PS5 и Xbox.

В трейлере показан сам город, сцены ограбления, танцев в клубе, драк и взрывов, достаточно реалистичные персонажи.

GTA VI — самая ожидаемая в мире компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Главными героями станут Люсия и Джейсон, пара преступников, вдохновленных известным дуэтом Бонни и Клайда. Первый трейлер новой игры разработчики выпустили еще 5 декабря 2023 года.