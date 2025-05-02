Rockstar Games отложила выпуск новой игры GTA VI

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Выход GTA VI перенесен на 26 мая 2026 года

Американский разработчик видеоигр Rockstar Games перенес релиз Grand Theft Auto (GTA) VI на 26 мая следующего года, сообщается на сайте компании.

«Интерес и воодушевление, вызванные новой игрой Grand Theft Auto, стали настоящим испытанием для всей нашей команды», — говорится в сообщении.

Разработчики добавили, что им потребовалось дополнительное время для обеспечения высокого уровня качества игры, которого заслуживают пользователи.

GTA VI — самая ожидаемая в мире компьютерная игра в жанре action-adventure с открытым миром. Главными героями станут Люсия и Джейсон, пара преступников, вдохновленных известным дуэтом Бонни и Клайда. Долгожданный трейлер новой игры разработчики выпустили 5 декабря 2023 года.