Попал под гипноз и лишился денег: почему не стоит ничего покупать с рук на улице

Покупая что-то с рук в транспорте или на улице, вы рискуете приобрести втридорога подделку. Кроме того, вас могут ввести в гипноз и обокрасть, сообщил РИАМО адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия.

Пассажиры электричек дальнего следования нередко видят людей с большими сумками, продающими разный мелкий товар: ручки, обложки на документы. Всем известно, что это покупать не стоит. Недавно жители подмосковной Балашихи стали сообщать в городских сообществах, что подозрительные люди начали появляться и на улицах.

«Уже 2 раза подходили iPhone предлагали. Причем они без сумок, просто тихо подходят и на ухо шепчут про телефон. Было интересно, что за телефоны у них: краденые или что там», — рассказала жительница по имени Надежда в социальных сетях.

Житель микрорайона Саввино также писал в соцсетях о том, что он ехал с работы в электричке, по вагону ходил мужчина и предлагал купить у него беспроводные наушники популярного американского бренда.

«В Балашихе завелся мошенник, возможно, и не один. Будьте бдительны, никогда не покупайте что-то на улице, будь то духи и прочее. Я по случайности купила духи, уставшая домой возвращалась. И купила аж на 11 тыс. рублей. В духах оказался алкоголь», — пишет другая жительница Балашихи.

Еще один житель сообщил, что недалеко от станции к нему подошла женщина и тоже предлагала купить духи. Мужчина не стал с ней разговаривать и пригрозил вызвать полицию. После этого странная торговка ретировалась.

«Если следовать классике жанра, то любые контакты с нелегальными торговцами могут закончиться по двум сценариям. Первый — это вы купите что-то некачественное втридорога. Второй сценарий — вас, вероятно, могут ввести в состояние транса. И все наличные деньги, украшения забрать. Это классика жанра, это так называемые „цыганские фокусы“, которым уже не одна сотня лет. Поэтому, на мой взгляд, простая рекомендация — не покупать ничего у нелегальных торговцев независимо от их национальной или этнической принадлежности», — сказал Багатурия.

