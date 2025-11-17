Помочь пернатым: орнитолог рассказала о зимней подкормке птиц

Эксперт-орнитолог Елена Чернова заявила, что с наступлением холодов можно и нужно подкармливать птиц, особенно в этом нуждаются мелкие воробьиные — синички, воробьи, зеленушки, снегири, щеглы и чижи, сообщает «Вечерняя Москва» .

По ее словам, начав это дело, важно в дальнейшем стараться не оставлять кормушку пустой: пернатые летят туда, где уже находили пищу.

Нельзя давать птицам ничего соленого и черный хлеб. Идеальный корм — это нежареные подсолнечные семечки или сушеные ягоды, несоленое сало и сливочное масло.

Птицы запоминают тех, кто регулярно их угощает. В местах, где организованы подкормочные площадки с большим количеством кормушек, где всегда найдется тот, кто их наполнит, пернатые начинают видеть в людях источник пропитания.

В выходные в Московский регион пришла зима, столбики термометров опустились до отрицательных значений и выпал снег.

