Пользователям YouTube по ошибке удалили каналы якобы за спам

Ряду пользователей YouTube удалили каналы якобы за спам, а также заблокировали доступ к платным подпискам, сообщает ТАСС .

Представитель Google отметил, что по данному вопросу поступает много жалоб. Так, например, люди жалуются, что их канал удалили «за спам и обманные практики». У некоторых пользователей пропал доступ к таким платным сервисам, как YouTube Premium и YouTube Music и т. д.

В Google назвали произошедшее ошибкой со стороны компании. Сейчас ведется работа по восстановлению каналов. Представитель Google добавил, что людям сообщат, когда проблема будет решена.

При этом он отметил, что вместе с восстановлением канала могут пропасть некоторые материалы. Речь идет о плейлистах. Однако в Google пообещали, что их также вскоре восстановят.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу американского видеохостинга YouTube. Это произошло после массовой блокировки российских каналов.