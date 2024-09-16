Стала известна причина замедления YouTube в России

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После блокировки YouTube-каналов музыкантов ведомство направило директору головного российского офиса Google LLC письмо с требованием их разблокировать, однако так и не получило ответа. Изначально планировалась полная блокировка видеохостинга, но позднее решение изменили в пользу замедления работы.

Данную информацию подтверждает письмо начальника управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максима Прыткина в Минцифры РФ, опубликованное в Сети. По его словам, число заблокированных российских YouTube-каналов продолжает расти.

Каналы популярных отечественных исполнителей на YouTube также продолжают быть заблокированными.

Накануне российские пользователи массово жаловались на сбой в работе американского видеохостинга YouTube.