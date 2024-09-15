Downdetector: сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

В воскресенье утром пользователи массово жалуются на сбой в работе американского видеохостинга YouTube, сообщается на сайте Downdetector .

Повышенный фон сообщений о проблемах наблюдается примерно с 9 часов утра.

Так, пользователи говорят о сбое сайта (77%), общем сбое (15%) и сбое в мобильном приложении (4%). Они пишут, что не могут открыть сайт, не воспроизводятся видео, не открывается приложение и т. д.

В основном жалобы поступают из Магаданской, Мурманской областей, Приморского края, Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Ранее массовый сбой в работе видеохостинга был 12 сентября.