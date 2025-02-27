Пользователям Instagram* начали показывать извращенное порно и сцены убийств

Пользователи Instagram* жалуются на то, что при просмотре Reels им стал попадаться шок-контент: сцены убийств и пыток, а также извращенное порно, сообщает Telegram-канал « Осторожно, новости ».

Первые жалобы на неприемлемые материалы в соцсети стали поступать несколько часов назад. Затем их количество увеличилось.

Эксперты определили, что с алгоритмами Instagram* произошло что-то из ряда вон выходящее. Соцсеть показывает пользователям видеоролики, на которых запечатлены сцены смертей и убийств, а также кадры пыток. Некоторым попадается порно-контент, причем весьма извращенный.

Telegram-канал проверил, так ли это. По его данным, 8 из 10 видео в соцсети имели предупреждение о потенциально неприемлемом контенте. Но даже в ролике без этой плашки могло оказаться что-то жуткое и страшное.

Ранее в Кремле рассказали, когда стоит ждать разблокировки Instagram* и Facebook* в России. Это произойдет только после того, как соцсети начнут соблюдать российское законодательство.

*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.