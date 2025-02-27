Песков пояснил, стоит ли ждать разблокировки Instagram* и Facebook* в России

Песков: разблокировка Instagram* и Facebook* не зависит от отношений РФ и США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Instagram*, Facebook* и YouTube разблокируют в РФ, как только они начнут соблюдать российское законодательство. Видео с комментарием по этой теме опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент Кремлевского пула Александр Юнашев.

По словам пресс-секретаря президента РФ, на этот вопрос никак не могут повлиять отношения России и Штатов.

«Какое бы доверие у нас с американцами не было, это не будет никого освобождать от выполнения российских законов», — отметил Песков.

Он уточнил, что Meta** сможет легально работать в стране, только если исправит ситуацию и выполнит необходимые требования законодательства РФ.

Ранее депутат Госдумы и председатель комитета по информационной политике и технологиям Сергей Боярский отметил, что в стране хотят развивать свои соцсети и ресурсы, которые обрели конкурентоспособность. А Meta** для снятия статуса экстремисткой организации должна показать, что планирует исправиться, но этого еще не произошло.

*Соцсети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta**, признанной в РФ экстремистской и запрещенной.