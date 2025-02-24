Instagram* и Facebook* не разблокируют в России даже после снятия санкций

У социальных сетей Facebook* и Instagram* не получится вернуться в РФ даже если со страны снимут международные санкции. Компании Meta* нужно продемонстрировать, что она хочет исправиться и начать следовать российским законам, сообщает Mash .

Instagram* и Facebook* будут оставаться заблокированными в РФ даже в случае, если отношения с Соединенными Штатами наладятся. Виновато в этом руководство социальных сетей. Сотрудники компаний не хотят соблюдать российские законы и встраиваться в них.

Депутат Госдумы и председатель комитета по информационной политике и технологиям Сергей Боярский отметил, что в России хотят развивать свои социальные сети и ресурсы. Они обрели конкурентоспособность.

Боярский добавил, что Meta* — экстремистская компания. Чтобы этот статус сняли, организация должна показать, что планирует исправиться, но это еще не произошло.

Есть и другие проблемы, которые не нравятся России — профили СМИ РФ и политиков, общественных деятелей в соцсетях блокируют. Администрацией также игнорируются многие правила.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин сказал, что для возобновления работы американского видеохостинга YouTube в РФ недостаточно только лишь отменить санкции Запада. Важно решить еще несколько вопросов, среди которых неоплаченные штрафы компании Google.

*Социальные сети Instagram и Facebook принадлежат американской компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной.