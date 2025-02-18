Депутат Госдумы Горелкин назвал условия для разблокировки YouTube в России

Депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что для возобновления работы американского видеохостинга YouTube на территории России нужно не только отменить западные санкции, но и решить ряд других вопросов, в том числе неоплаченные штрафы компании Google, сообщает ТАСС .

«Даже если Google вновь получит возможность проводить расчеты с российскими контрагентами и производить обслуживание своего оборудования, установленного у операторов связи, остаются открытыми несколько важных вопросов», — считает парламентарий.

Он подчеркнул, что речь идет о блокировке аккаунтов российских СМИ и блогеров без достаточных оснований, игнорировании судебных решений об удалении запрещенного контента и нарушении закона, который обязывает Google открыть новое представительство в РФ вместо обанкроченного.

Кроме того, депутат добавил, что американской компании необходимо выплатить все штрафы в федеральный бюджет России или прийти к соглашению, которое «устроит обе стороны».

На фоне перемен в мировой политике и начала диалога РФ и США возникли разные предположения о снятии ряда антироссийских санкций и возвращении некоторых компаний в страну. Какие санкции против России могут быть ослаблены в ближайшие 6 месяцев, читайте в материале РИАМО.