сегодня в 21:06

Пользователи жалуются на сбой в работе национального мессенджера Max

В понедельник вечером пользователи по всей России массово жалуются на сбой в работе отечественного мессенджера Max, сообщает Downdetector .

Наибольшее число жалоб на неполадки в работе сервиса поступило из Мурманской, Самарской и Ульяновской областей, а также Республики Тыва и Ямало-Ненецкого АО.

Так, россияне жалуются на сбой в работе сайта и мобильного приложения национального мессенджера.

Накануне российские пользователи массово жаловались на сбои в работе федерального портала «Госуслуги».