Россияне пожаловались на сбой в работе портала «Госуслуг»

Российские пользователи в воскресенье массово жалуются на сбои в работе портала «Госуслуг», сообщается на сайте сбой.рф .

Пик обращений пришелся на 15:30 по московскому времени. Пользователи жалуются на сбой в работе сайте, сбой в работе приложения и на проблемы при получении СМС-кода подтверждения на телефон.

Наибольшее число жалоб наблюдается в Москве (26%), Петербурге (16%) и Калужской области (6%), а также Московской, Свердловской и Иркутской области (по 4%).

Ранее пользователи пяти регионов России пожаловались на сбои в работе сервисов Т-Банка. Также с перебоями функционировали мобильное приложение и сайт.