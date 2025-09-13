Т-Банк временно перестал работать в ряде регионов России

Пользователи пяти регионов России пожаловались на сбои в работе Т-Банка. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

Проблемы с работоспособностью Т-Банка зафиксировали жители Санкт-Петербурга, Республики Хакасии, Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской и Ленинградской областей.

Пользователи чаще всего жалуются на сбой в работе сервиса. Также функционируют с перебоями мобильное приложение и сайт.

Ранее Telegram частично перестал работать в Еврейской автономной, Ленинградской и Белгородской областях. У пользователей перебои были как на компьютере, так и телефоне. Также им не приходили оповещения.