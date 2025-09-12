сегодня в 18:57

Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram в России

В трех регионах России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте Downdetector .

На сбои в работе Telegram пожаловались жители Еврейской автономной, Белгородской и Ленинградской областей.

У пользователей не работает сайт. Также сбоит мобильное приложение и не приходят оповещения.

Ранее россияне пожаловались на сбой в работе игрового сервиса Steam. Неполадки фиксировали в нескольких российских регионах.