Пользователи массово жалуются на сбои в работе Telegram в России
Фото - © Кузнецов Максим / Фотобанк Лори
В трех регионах России зафиксировали массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
На сбои в работе Telegram пожаловались жители Еврейской автономной, Белгородской и Ленинградской областей.
У пользователей не работает сайт. Также сбоит мобильное приложение и не приходят оповещения.
Ранее россияне пожаловались на сбой в работе игрового сервиса Steam. Неполадки фиксировали в нескольких российских регионах.