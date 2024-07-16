сегодня в 16:44

Пользователи жалуются на сбой работы Tele2 в России

Клиенты сотового оператора Tele2 сообщают о сбое в работе мобильной связи в России. Большинство жалоб поступает из Ханты-Мансийского автономного округа. Кроме того, сбои зафиксированы в Подмосковье и столице, в Свердловской и Нижегородской областях, сообщается на сайте Downdetector .

Клиенты Tele2 жалуются, что у них нет связи, а у некоторых людей отключился интернет.

Сбои Tele2 фиксируют примерно с 15:30.

Ранее сбои были зафиксированы в работе сотового оператора МТС. В компании же опровергли наличие проблем со связью в Московском регионе.