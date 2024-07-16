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Пользователи жалуются на сбой связи в России

Пользователи в России во вторник отмечают сбой в работе сотового оператора МТС, сообщается на сайте Downdetector .

В основном жалобы идут из Приморского, Хабаровского края, Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Амурской области.

Пользователи жалуются на общий сбой в работе оператора, проблемы в мобильном приложении, оповещения, сбои сервиса и сайта.

Сбои МТС фиксируют примерно с 9 часов утра.

В пресс-службе МТС опровергли проблемы в работе в Московском регионе. Как подчеркнули в компании, сеть работает в штатном режиме.