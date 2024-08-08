Пользователи жалуются на сбой работы приложения магазина «Пятерочка»

Россияне пожаловались на проблемы в работе приложения магазина «Пятерочка» и сбои в оплате по карте, сообщается на сайте Downdetector .

Технические неполадки чаще всего наблюдались у жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, у жителей еще трех регионов.

Пользователи жалуются, что в «Пятерочке» у них не проходит оплата по карте. Наблюдаются также сбои в работе приложения магазина. Некоторые россияне из-за этого не могут заказать доставку еды.

Пик сбоя начался после 15:30.

Ранее пользователи пожаловались на проблемы в работе Альфа-Банка. Они отметили, что не работает сайт и мобильное приложение компании.